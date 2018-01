Após mentir sobre currículo; CEO do Yahoo cai - Link - Estadão

Empresa, que já foi líder em buscas pela internet e luta para se recuperar, anuncia troca de presidente em resposta a escândalo

Yahoo não explicou o motivo do afastamento do executivo, que gerou controvérsia por falso diploma. FOTO: Scott Thompson/EFE

SÃO FRANCISCO - O presidente do Yahoo, Scott Thompson, está deixando o cargo depois de uma controvérsia sobre uma falsa graduação universitária em ciência da computação em sua biografia, segundo comunicado divulgado ontem pela empresa. O substituto interino de Thompson, com efeito imediato, é o diretor global de mídia do Yahoo, Ross Levinson.

Thompson, de 54 anos, caiu por ter mentido sobre suas credenciais acadêmicas. Ele não tem graduação em ciência da computação, apesar do que estava em sua biografia oficial e em documentos oficiais com o regulador do mercado mobiliário dos Estados Unidos, a Securities and Exchange Commission (SEC).

O Yahoo tenta recuperar o crescimento da receita e sua popularidade com os consumidores, enquanto enfrenta forte concorrência da Google, Facebook e outras empresas online.

O fundo Third Point, acionista do Yahoo, revelou as discrepâncias no currículo de Thompson em 3 de maio, e passou a pressionar a empresa desde então. O fundo busca um assento no conselho, pois considera o Yahoo mal administrado.

A saída do terceiro presidente em pouco mais de três anos aumenta os problemas da empresa que já foi líder em buscas e informação online. As vendas do Yahoo caíram 31% no ano passado, depois de terem atingido um pico três anos antes. Seu valor de mercado caiu mais de 50% desde o fim de 2005.

Thompson havia sido contratado para colocar ordem na administração e preparar uma recuperação, depois de o Google ter abocanhado uma boa parcela de participação no mercado de publicidade e o Facebook ter atraído os fãs de redes sociais.

Em seu currículo, o executivo informou ter um diploma de ciência da computação pelo Stonehill College. Na verdade, ele se formou em contabilidade nessa faculdade, e a informação está correta nos documentos regulatórios do eBay e em alguns comunicados de imprensa do Yahoo. Apesar disso, a graduação errada aparece num documento do Yahoo à SEC e também no site da empresa.

Baixas. Thompson não foi o único a cair por causa de suas informações acadêmicas. Patti Hart, integrante do conselho do Yahoo, que integrava o comitê de três pessoas responsável por sua contratação, também está deixando a empresa. Ela anunciou seus planos na terça-feira, citando responsabilidades como presidente da fabricante de caça-níqueis International Game Technology. O ThirdPoint também acusou Hart de exagerar suas credenciais acadêmicas.

Na sexta-feira, as ações do Yahoo caíram 1,6% em Nova York, para US$ 15,19, acumulando baixa de 5,8% neste ano.

Thompson havia sido contratado em janeiro para substituir Carol Bartz, que foi dispensada pelo conselho do Yahoo em setembro. Ele cortou 2 mil funcionários e reformulou a administração. Em resposta, as ações do Yahoo registraram a maior valorização em três meses em 18 de abril, depois de a empresa divulgar vendas no primeiro trimestre que ficaram acima das expectativas, aumentando o otimismo de que os esforços de recuperação dariam resultado. Um dia antes, a empresa havia divulgado seu primeiro aumento de receita em mais de três anos.

O Third Point, que possui cerca de 5,8% do Yahoo, está em conflito com a companhia sobre sua direção e sobre as indicações ao conselho, chamando de uma das empresas de tecnologia “mais mal administradas”. O fundo criticou Thompson em abril, por fazer cortes de empregos antes de definir uma estratégia mais completa.

Em 7 de maio, Thompson havia se desculpado pela mentira em seu currículo, em comunicado aos funcionários do Yahoo.

/ REUTERS e AP

