Após polêmica; Mozilla escolhe novo CEO - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Mozilla Foundation, responsável pelo navegador Firefox, escolheu definitivamente um novo diretor executivo. Quem assume o posto é Chris Beard, membro da organização desde 2004, que já foi diretor da empresa de venture capital Greylock Partners e assumiu a diretoria executiva da Mozilla interinamente após a polêmica renúncia de Brendan Eich.

Em um post publicado nesta segunda-feira, 28, no blog oficial, a fundação diz que Chris Beard sempre esteve muito ligado a negócios, produto, marketing, inovação, comunicações e engajamento com a comunidade de usuários. Desde a recém-chegada de Beard ao cargo, a empresa diz ter passado por muita movimentação, incluindo atualizações do navegador e de operações de expansão do sistema operacional para dispositivos móveis, o Firefox OS.

Chris Beard participa da Mozilla desde 2004. FOTO: Divulgação/Mozilla

A diretora do site do jornal alemão Spiegel, Katharina Borchert, disse sobre o novo diretor da organização da qual participa que ele “entende a importância da comunidade Mozilla e tem uma forte visão em produto”. “Estou certa de que ele é a pessoa certa para liderar a Mozilla.”

Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn e membro do conselho da Mozilla, disse já ter trabalhado com Beard por quase uma década e diz que sua liderança pode “inspirar e unir comunidade, produtos e tecnologia para uma livre e aberta rede”.

Polêmica

Após ser nomeado a CEO em março, o antigo CEO Brendan Eich renunciou ao seu posto após receber críticas por ter apoiado com US$ 1 mil uma campanha contra o casamento gay na California, em 2008. Metade do conselho da Mozilla abandonou a empresa em protesto e funcionários começaram uma campanha pela internet contra o então novo CEO. Ele ficou no cargo por duas semanas.

A campanha ajudada por Eich apoiava a aprovação da Proposition 8, o que de fato aconteceu, mas a lei foi considerada inconstitucional alguns anos depois. Segundo o Wall Street Journal, os antigos CEOs John Lilly (2008–2010) e Gary Kovacs (2010-2013), além da diretora da startup Shmoop, Ellen Siminoff, deixaram seus cargos no conselho. Permaneceram a cofundadora Mitchell Baker, Reid Hoffman e Katharina Borchert.

Na época, a presidente do conselho da Mozilla publicou uma nota em seu blog sobre a renúncia de Eich:

“Brendan Eich optou por se demitir do seu cargo como CEO. Ele tomou essa decisão pela Mozilla e por nossa comunidade”, disse. “O que faremos quanto a liderança da Mozilla ainda será discutido. Queremos ser abertos sobre o que estivermos decidindo sobre o futuro da organização e vamos informá-los melhor na próxima semana.”

A Mozilla Foundation é uma organização sem fins lucrativos que incentiva a criação de padrões e softwares abertos na web, como o navegador Firefox, do qual é dona. O browser é o terceiro mais usado no mundo (com 17,9% do mercado), atrás do Chrome (45,5%) e do IE (20,9%). Os dados são da StatCounter.