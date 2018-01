Após polêmica; Street View chega à Alemanha - Link - Estadão

A cidade de Essen, na Alemanha, é uma das 20 que estrearam no Street View nesta quinta. FOTO: Julian Stratenschulte/EFE

Os internautas agora podem fazer um passeio virtual pelas 20 maiores cidades da Alemanha usando o Street View do Google, mas eles nem sempre poderão ter uma visão completa da rua por causa das preocupações no país sobre o que é privado e o que é público.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Google colocou no ar nesta quinta, 18, as imagens em 360º de Berlim, Hamburgo, Munique e outras 17 cidades, depois de dois anos de um intenso debate público e diversos pedidos oficiais para proteger os dados privados. Por exemplo, o Google teve de criar um mecanismo único para que os alemães pudessem pedir que as imagens de suas casas fossem borradas antes de o serviço estrear.

Mas a empresa ainda está otimista que os habitantes do país vão dar boas vindas ao passeio virtual em suas próprias cidades, como eles fazem antes de viajar para lugares do mundo cobertos pelo Street View.

“Sabemos que o Street View é um produto muito útil”, disse Philipp Schindler, responsável pelo Google no norte e centro da Europa. “Até os alemães sabem disso, porque eles estão entre os usuários mais ativos do Street View no mundo.” O Street View foi lançado pela primeira vez em 2007, cobrindo cidades dos Estados Unidos. Desde então, a empresa tem capturado imagens panorâmicas e já mapeou cidades em 26 países. Mas os planos de levar o Street View à Alemanha levantou críticas e protestos sobre a privacidade, com oficiais do governo alemão argumentando que a empresa poderia fazer imagens de situações que as pessoas gostariam que fossem privadas.

Mais de 245 mil pessoas na Alemanha já pediram para que as imagens de suas casas fossem borradas, cerca de 3% do total de residências das cidades mapeadas.

A empresa disse ter contratado 200 funcionários especialmente treinados para lidar com as preocupações, e que borrou até quarteirões inteiros quando não foi possível determinar qual casa recebeu o pedido para ser retirada do serviço.

“Dissemos na semana passada que o processo não é 100% perfeito”, afirmou Peter Fleischer, especialista em privacidade da empresa. Ele pediu que os alemães aproveitem a ferramenta de remoção de conteúdo para avisar a empresa sobre algum rosto, placa de carro ou casa que eles achem que precisem ser borrados.

Mesmo assim, a ministra da Justiça Sabine Leutheusser-Schnarrenberger alertou o Google em uma entrevista para o jornal Hannover Allgemeine Zeitung para “levar à sério a proteção da privacidade”.

O governo da Alemanha planeja realizar uma conferências sobre tecnologia da informação no próximo mês para discutir como evitar preocupações maiores com os chamados “serviços de geolocalização” como o Street View.

/ Melissa Eddy (ASSOCIATED PRESS)

—-

Leia mais:

• 244 mil alemães pedem remoção do Street View