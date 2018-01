App ajuda a espionar usuários do Instagram - Link - Estadão

App permite selecionar de quais amigos o usuário quer ver as atualizações. FOTO: Divulgação App permite selecionar de quais amigos o usuário quer ver as atualizações. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Quem nunca xeretou a vida de outra pessoa nas redes sociais que atire a primeira pedra. Um novo app para o sistema iOS quer ajudar a tornar essa tarefa mais fácil no Instagram. O InSpy, coleta dados sobre o que os seus contatos estão comentando e curtindo e exibe tudo em uma tela de forma organizada.

O Instagram já permite que os seus usuários vejam as fotos que os amigos curtiram, mas a opção acaba ficando mais escondida, já que é o feed de fotos a atração principal. O que o InSpy faz é permitir que o usuário escolha pessoas específicas para serem alvos da espionagem e enviar alertas para o usuário quando elas curtem ou comentam algo no Instagram, para que o usuário do app não perca nada.

O criador do app, Juarez Batista, diz que a ideia é também conferir as novidades que as celebridades curtem, comentam e seguem. “Nossa proposta é organizar o feed de atividades dos usuários, criar históricos organizados por datas e proporcionar entretenimento e diversão, permitindo que os usuários escolham acompanhar em tempo real as ações daqueles que ele segue e escolhe para espiar” diz Batista.

As metas do desenvolvedor são ambiciosas: o inSpy quer atingir ao menos 5% dos usuários do Instagram, ou seja mais de 10 milhões de pessoas, até 2015.

Como funciona

Após baixar o app, o usuário deve digitar seu login e senha no Instagram para abrir a rede social pelo InSpy. Na tela principal é exibida a lista de amigos, para o usuário selecionar quais deseja “espiar”. Na versão gratuita, o usuário pode espiar quantos contatos quiser, mas verá apenas cinco interações ao dia. Uma versão paga permite acesso ilimitado ao custo de U$0,99 por pessoa.