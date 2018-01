App da depressão avalia saúde mental do usuário - Link - Estadão

FOTO: REUTERS/Yuriko Nakao

SÃO PAULO – Os smartphones sabem cada vez mais coisas sobre nós, graças às informações cedidas por componentes como o GPS e dados que nós mesmos fornecemos aos aplicativos. Pesquisadores da universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, desenvolveram agora um aplicativo que usar vários sensores de um celular Android para avaliar se o usuário está deprimido.

De acordo com Andrew Campbell, professor que conduziu a pesquisa, o app StudentLife reúne dados como movimento e localização do aparelho, ocorrência de chamadas e mensagens de texto e conversas realizadas pelo usuário (não o seu conteúdo, mas a frequência e a duração destas).

Algoritmos do aplicativo processam essas informações, criando um registro personalizado que inclui atividades físicas, padrões de comunicação, padrões de sono, visitas a lugares diferentes e uma estimativa das vezes em que o usuário participou de uma conversa ao vivo. A pesquisa descobriu que mudanças nestes indicadores se relacionavam com mudanças em medidas de depressão, solidão e estresse. Uma redução em ocorrências de conversas ao vivo ou de atividade física, por exemplo, podem sinalizar depressão.

Além destes dados que o usuário fornece automaticamente, o software também disponibiliza em vários momentos durante o dia pequenas séries de perguntas sobre como anda seu humor e estresse.

O aplicativo foi testado em 48 estudantes por 10 semanas. Os padrões computados pelo programa coincidiram com mudanças em estresse, depressão e solidão registradas em avaliações médicas feitas nos mesmos estudantes. Os dados também foram correlacionados com as notas dos estudantes.

Os resultados dos estudos sugerem que aplicativos do tipo podem trazer novas maneiras de usuários e médicos monitorarem a saúde mental de um indivíduo.

O aplicativo ainda se encontra em fase de pesquisa, sem previsão de lançamento comercial.