App de chat da Samsung já pode ser baixado - Link - Estadão

SEUL – A Samsung apresentou nesta terça-feira, 18, um novo sistema próprio de mensagem instantânea gratuita para fazer frente a chegada do iMessage, da Apple. O serviço se chama ChatON e já está disponível para usuários do sistema operacional Android na loja virtual de aplicações da Samsung e no próprio Android Market, explicaram fontes da empresa.

O ChatON, que compete na Coreia do Sul com o Kakao Talk, com mais de 25 milhões de usuários, permitirá ao usuário realizar gratuitamente mensagens instantâneas e também comunicações com conteúdos multimídia reunindo vários participantes.

Além disso, o aplicativo de mensagem da Samsung estará disponível para o sistema operacional Bada, desenvolvido pela multinacional sul-coreana, e outras plataformas como a da Apple.

Este lançamento da Samsung coincide com o lançamento do novo iMessage, da Apple, que conta com o sistema operacional OS5. A tecnologia é mais utilizada em mensagens desenvolvidas para smartphones, que permitem economizar o envio de mensagens em SMS.

O grande sucesso de aplicativos como Kakao Talk, WhatsApp e o BBM do BlackBerry fez com que as grandes fabricantes destes telefones multimídia aprimorassem a tecnologia para atrair mais usuários.

/ EFE