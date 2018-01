App de transporte público Moovit aposta na América Latina - Link - Estadão

São Paulo é um dos principais focos do Moovit – app já está disponível na cidade. FOTO: Estadão São Paulo é um dos principais focos do Moovit – app já está disponível na cidade. FOTO: Estadão

SÃO FRANCISCO – Um dos aplicativos de informação em tempo real sobre o transporte público que mais cresceu no último ano, o Moovit, tem na América Latina um de seus maiores ativos, contou em entrevista à Agência Efe o vice-presidente de marketing da empresa, Alex Torres.

Atualmente 30% dos 10 milhões de usuários do Moovit estão na América Latina, e a empresa apostou em Brasil, Colômbia, Argentina, México e Chile como mercados estratégicos.

O Moovit, que mostra rotas e horários de metrôs, trens e ônibus em 400 cidades do mundo, é o maior aplicativo global de informação em tempo real sobre o transporte público fora do Google e de seu serviço Google Transit, apesar de ser uma empresa criada há apenas três anos.

“O Moovit foi criado no final de 2011 em Tel Aviv por três sócios fundadores. Os três estavam fazendo ‘footing’ quando se deram conta que não tinham nenhum aplicativo de transporte público que indicasse como voltar para casa”, contou Torres, que se uniu ao Moovit recentemente, depois de deixar o Google, onde trabalhou por vários anos.

A maior novidade desta nova ferramenta dentre os aplicativos de mobilidade é que o Moovit não se alimenta somente de dados oficiais de horários e situação de metrôs e ônibus, mas também acrescenta, via “crowdsourcing”, dados fornecidos pelos próprios usuários do transporte público.

Deste modo, se um cidadão que baixou o Moovit tenha aceitado ser “informador” do aplicativo, sobe em um ônibus e ele atrasa, o aplicativo incorporará essa informação automaticamente e alertará os possíveis usuários essa linha de ônibus.

“Temos mais de três mil usuários que se comprometeram a nos ajudar ativamente para melhorar o produto. Estes usuários nos dão informação e nos alertam sobre possíveis erros como, por exemplo, uma estação de ônibus mal sinalizada”, explicou Torres.

O aplicativo é gratuito e já está presente em 400 cidades de todo o mundo, a maior parte delas no continente americano, Europa e Austrália, embora esteja reforçando sua presença em países asiáticos como Cingapura, Tailândia e Indonésia, além de Israel, de onde surgiu.

Na América Latina, o Moovit já está presente em 25 cidades brasileiras (um número superior ao do Google Maps), entre elas São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte; além de Bogotá (Colômbia), Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Lima (Peru) e Cidade do México.

Apesar do grande crescimento no número de usuários que baixaram o aplicativo no último ano, o Moovit ocasionalmente registra dificuldades de acessar os dados públicos que deveriam ser disponibilizados pelas autoridades locais sobre o transporte público.

“Devemos avançar para uma realidade de ‘open data’ (dados abertos). Ainda há muitas reservas por parte dos governos locais de fornecer informação relativa ao transporte público para empresas pequenas como nós. Por outro lado outras empresas maiores têm acesso”, criticou Torres.

Além das dificuldades em lidar com as autoridades locais, Moovit também deve superar a disparidade tecnológica entre cidades, já que nem todas em que está presente têm dados dinâmicos do transporte público, ou seja, aquelas que retransmitem dados em tempo real por um sistema de GPS.

