App detecta mentiras em propaganda eleitoral - Link - Estadão

SuperPacApp identifica afirmações das políticos na televisão e diz se estão de acordo com os fatos

SÃO PAULO – Os políticos dizem o que for necessário para conseguir mais votos e atacar seus adversários. E nem sempre dizem a verdade. O SuperPacApp vai deixar muitos candidatos ressabiados. Ele capta o som da propaganda sendo exibida na televisão, identifica o candidato, o que foi dito e apresenta os fatos.

Será verdade que todos aqueles milhões foram mesmo gastos na saúde? Usando como base os sites PolitiFact e FactCheck.org, apartidários, o SuperPacApp apresenta uma versão isenta, segundo alega o site oficial.

Criado por dois ex-estudantes do MIT (Instituto de Tecnologia do Massachussetts), Dan Siegel and Jennifer Hollett, a nova ferramenta está sendo lançada justamente no momento em que a campanha presidencial americana começa a engrenar. Ele é gratuito e está disponível para iPad e iPhone.

A má notícia é que sua base de dados funciona apenas nas campanhas políticas americanas.