App do Chrome já é o mais baixado da Apple - Link - Estadão

SÃO PAULO – O aplicativo do browser do Google chegou nesta quinta-feira, 28, para os aparelhos Apple e já se tornou o mais baixado da App Store, a loja virtual da Apple. O App, gratuito para iPhone, iPod Touch e iPad entra na disputa contra outros browser apps como Dolphin, Opera e, principalmente, o nativo desses aparelhos, o Safari.

Em entrevista ao site CNET, Sundar Pichai, vice-presidente da área responsável pelo Chrome e Apps, disse que o browser é um produto excepcionalmente rentável para o Google, graças a seu sistema de anúncios (tanto os de busca quanto os de cliques).

