App do Facebook invade agenda telefônica - Link - Estadão

Messenger puxa contatos do telefone automaticamente, sem antes consultar o dono do celular ou perfil

SÃO PAULO – O Messenger do Facebook mal foi lançado e já começa a criar polêmica: o Facebook está se apropriando indevidamente dos números de telefone fornecidos pelos usuários. O app para Android e iPhone tem uma ferramenta que transporta os números de telefone que estão na memória do celular para a conta do Facebook.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Quem escreveu sobre o caso foi Tom Anderson, fundador do MySpace e empreendedor da web, em seu perfil do Google+. Segundo ele, várias pessoas o alertaram de que o app estava mostrando os números de telefone de todos os contatos do Facebook. Ele testou e constatou: sim, o app divulga os contatos de todos os seus amigos no Facebook, não somente dos que estão na agenda do seu telefone, e nem só daqueles que optaram por compartilhá-lo com o resto da lista.

Ele deu os passos para visualizar os números dos telefones dos contatos: vá em “conta”, acima e à direita, e depois em “editar amigos”. Depois, escolha “contatos”: você verá os números de telefones de seus amgios do Facebook. Para evitar a sincronização de seu número de telefone, é preciso desativar a opção no menu.

Em seu primeiro dia de lançamento, o app já ficou no primeiro lugar nos downloads da App Store.