App do Google permite buscar com dedo - Link - Estadão

Ferramenta Handwrite possibilita escrever direto na tela informações a serem buscadas

MADRI – O Google lançou na sexta-feira, 27, a ferramenta Handwrite, que permite ao usuário de aparelhos sensíveis ao toque usarem o dedo para escrever a informação que desejam procurar no buscador.

A partir de agora, ao invés de utilizar o teclado virtual que aparece na tela de celulares ou tablets, o usuário poderá escrever com o dedo utilizando toda a superfície da tela.

A companhia de Mountain View (Califórnia) explicou em seu blog oficial que com o Handwrite o buscador reconhecerá as letras manuscritas, que se transformarão em texto digital. A ferramenta será facilitava pela função “autocompletar”, que oferece resultados assim que se coloca algum texto no buscador.

O Google assegurou que a opção é útil em momentos quando utilizar o teclado é mais complicado para o usuário, como por exemplo quando ele está em movimento.

Esta função já está disponível para dispositivos móveis com os sistemas operacionais da Apple iOS (com versão 5 ou superior) e do Google Android (versão 2.3 ou superior no caso de smartphones, e a partir de 4.0 para tablets).

