App do Google Tradutor agora funciona offline - Link - Estadão

Cerca de 50 idiomas estão disponíveis para uso quando o dispositivo móvel estiver desconectado

SÃO PAULO – O aplicativo do Google Tradutor agora poderá ser usado quando seu tablet ou smartphone estiver offline. Na atualização do app disponibilizada nesta quarta-feira, 27, o Google incluiu cerca de 50 pacotes de idiomas que permitem este funcionamento fora de rede.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

A instalação dos pacotes de “idiomas offline” é simples. No meno do aplicativo basta selecionar a opção “idiomas offlilne” e fazer o download dos pacotes que deseja, entre as opções estão o português, francês, espanhol, chinês e árabe.

O modo offline do app foi pensados para ajudar em pesquisas rápidas, simples ou de emergência, logo os pacotes não possuem a mesma abrangência de vocabulário que a versão online. Por enquanto, essa nova versão do Tradutor está disponível apenas para Android.