App do YouTube controla o Google TV - Link - Estadão

Aplicativo do YouTube para Android agora permite controlar os vídeos exibidos pelos aparelhos com o sistema de TV do Google

SÃO PAULO – A atualização do aplicativo do YouTube para Android e Google TV lançada na terça-feira, 13, permite a sincronização entre os dois serviços, tornando possível controlar o app da TV pelo celular. Dessa maneira o aparelho móvel se torna praticamente um controle remoto, para realizar todas as ações do YouTube na televisão — dar play, trocar o vídeo.

Com essa possibilidade, várias pessoas podem controlar a programação da TV ao mesmo tempo.

No comunicado feito para o blog do Google TV, Timbo Drayson, gerente de produtos, afirmou que essa era uma ideia trabalhada desde 2010.

O Google TV pode ser adquirido no Brasil na compra do aparelho Internet Player da Sony, que já está à venda por R$ 899.

