App do YouTube está volta ao iPhone - Link - Estadão

MADRI – A Google anunciou nesta terça-feira, 11, que seu aplicativo do YouTube para iPhones estará disponível para download na App Store.

No mês passado, a Apple, fabricante do modelo, anunciou que as futuras versões de seu sistema operacional iOS – com o qual funcionam iPhones e iPads – não teriam o aplicativo, como acontecera desde o primeiro modelo do smartphone, em 2007.

A fabricante do aparelho entendeu que sua licença para incluir o aplicativo da Google havia terminado. Anteriormente, a Apple já havia se desvinculado da empresa desenvolvedora do buscador mais famoso do mundo, na utilização de aplicativos de mapas.

O aplicativo do YouTube desenhado pela Apple era básico e agora a Google desenvolveu uma versão mais completa, que inclui melhoras na navegação no portal de vídeos e opções para compartilhar conteúdos nas redes sociais Twitter, Facebook e Google +, assim como por e-mail e mensagem de texto.

A novidade foi anunciada hoje, um dia antes do previsto para a apresentação do iPhone 5, em seu blog oficial. A Google divulgou que o aplicativo estará disponível para iPhone e iPod Touch e terá uma guia para navegar pelos canais que o usuário seja assinante, além de modo para auto completar para as buscas.

A companhia californiana ainda informou que nos próximos meses terminará o desenvolvimento de aplicativo do YouTube para a utilização em iPads.

