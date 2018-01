App elimina palavras indesejadas do browser - Link - Estadão

Aplicativo permite que você troque palavras que não gosta de ver online

SÃO PAULO - Tem alguma palavra que você detesta e gostaria de não ler nunca mais? Algum termo repetido a exaustão no seu Facebook e que deveria sumir? O aplicativo ‘In My Words’ para o Chrome pode resolver esse problema.

—-

Utilizando ele é possível determinar as palavras que odeia e trocar todas elas por palavras mais agradáveis.

Apesar de funcionar em boa parte como uma brincadeira, o aplicativo funciona bem e pode ser utilizado seriamente. O ‘In My Words’ só não elimina as palavras quando elas aparecem no formato de imagem. A função do aplicativo pode ser desativada a qualquer momento, sem que precise ser desinstalado.

Veja quando trocamos “Google” por “Link”: