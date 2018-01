App falso imita Dubsmash e infecta até 500 mil usuários - Link - Estadão

SÃO PAULO – Apesar da empolgação ter esfriado um pouco, o aplicativo Dubsmash é um grande sucesso e teve mais de 20 milhões de downloads no mundo. Os oportunistas, como sempre, se aproveitam: um aplicativo falso e malicioso chamado Dubsmash 2 foi criado e disponibilizado na Play Store.

Ao ser instalado, surge um ícone chamado “Setting Is” no smartphone da pessoa, dificultando a identificação do problema. O app falso, então, baixa uma lista de links para vários sites pornográficos a partir de uma URL criptografada armazenada dentro do aplicativo, juntamente com o código de execução de JavaScript. Um dos links da lista vai para o navegador e, após alguns segundos, o JavaScript (baixado também a partir de uma URL criptografada) é executado, clicando mais ligações dentro do site pornográfico.

O aplicativo, que foi instalado entre 100 mil e 500 mil vezes, possui fácil desinstalação. Basta entrar em Configurações – Aplicativos – Setting Is – Desinstalar.

O Google, avisado pela empresa de antivírus Avast, retirou o aplicativo do ar.