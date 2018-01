App faz login em contas ao se aproximar do computador - Link - Estadão

Acesso aos sites funcionaria por meio de um smartphone, sem a necessidade de usar as mãos; ao se distanciar da máquina, logout é feito

Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Entrar e sair de um site da forma correta exige esforço, principalmente para quem tem contas em muitos sites e prefere não memorizar as senhas no navegador. Pois um aplicativo inspirado na tecnologia key-free (livre de chave), que permite abrir e fechar o carro sem usar as mãos, está prometendo fazer login nas páginas de internet mais acessadas pelo usuário sempre que ele se aproximar de um computador — e logout quando ele se afastar.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O acesso aos sites funcionaria por meio de um smartphone, sem a necessidade de usar as mãos. O telefone pode estar dentro do bolso da calça ou até de uma bolsa. O vídeo abaixo mostra uma pessoa que, ao chegar perto do computador, já vê suas atualizações no Facebook. Ao se levantar da cadeira, logout. As páginas em que o acesso automático acontece devem, supostamente, estar abertas.

O aplicativo foi desenvolvido pela agência Ogilvy de Paris para a Ford e, por enquanto, está disponível no site francês da Ford. O sistema funciona com iPhone iOS 4 (ou superior), MAC OS 10.6 e Google Chrome 16+. A ideia, segundo o site de publicidade AdAge, é que o aplicativo esteja disponível no site da Ford em outras línguas também.

Para o site, a ideia é interessante, mas surge numa era de crescentes preocupações com a privacidade em que importante é conseguir a confiança do consumidor. A Ford já usa a tecnologia em carros (veja no vídeo abaixo).

E você, o que acharia de acessar Twitter, Facebook, Gmail ou seus sites preferidos apenas se aproximando do computador, como num passe de mágica?