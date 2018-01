App para surdos vence prêmio na CP Recife - Link - Estadão

Com o ProDeaf, a voz será convertida para a linguagem de sinais, possibilitando a compreensão pelo deficiente auditivo

RECIFE – Foi definido na noite de domingo, 29, o vencedor do Wayra Contest na Campus Party Recife. A ideia empreendedora que mais conquistou o júri foi o ProDeaf, um aplicativo que permite interpretar o que uma pessoa diz, transformando essas palavras em linguagem de Libras, por meio de um avatar em tempo real.

Observando a dificuldade de um colega de classe surdo, os estudantes de Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) João Paulo Oliveira, Lucas de Araújo Mello Soares, Amirton Chagas, Flavio Almeida e Daniel Ferreira tiveram a ideia de desenvolver uma ferramenta de tecnologia que facilitasse a comunicação entre o grupo. Agora, essa iniciativa poderá atender aos cerca de 10 milhões de surdos no Brasil.

O objetivo do Wayra Contest é avaliar e premiar ideias de negócios (app de rede social, mobile, plataforma de e-commerce etc) criadas por jovens empreendedores. Dentre os 50 projetos inscritos, dez foram selecionados para realizar uma apresentação na Campus Party Recife. Destes, quatro se apresentaram na grande final.

A equipe que venceu ganhará viagem de uma semana à academia Wayra, em São Paulo, e será convidada a participar do Programa de Incubação do Porto Digital sem passar pelo processo seletivo padrão. Os quatro finalistas ganharam um smartphone e um tablet cada e terão seus projetos avaliados pela Equipe Wayra Global, para participar da próxima wayraWeek.

Entre os jurados, estavam o diretor do Wayra Brasil, Carlos Pessoa, e o CEO da startup YouCa.st, Felipe Gazolla.

Mais sobre o ProDeaf

Com o sistema desenvolvido pelos estudantes da UFPE, o deficiente auditivo entenderá tudo que o ouvinte falar, pois sua voz será convertida para a língua de sinais. O caminho inverso também é válido: o ouvinte não precisará aprender a língua de sinais para entender o deficiente auditivo, pois tudo que o surdo gesticular será traduzido para português. Tal ferramenta pode ser utilizada, por exemplo, para traduzir falas de um professor numa sala de aula, além de traduzir websites e vídeos presentes na internet.

Conheça os outros três projetos finalistas:

Say2me. Apresentado por Filipe Moraes Magalhães, aposta em ser um sistema prático para a avaliação de restaurantes e bares. Bastaria scanear um QR Code presente na mesa do estabelecimento para ser redirecionado à tela inicial do serviço, onde a sua opinião sobre o lugar, sugestões de melhorias e reclamações chegam diretamente ao gerente do local, detalhando-as tanto individualmente, quanto gráficos gerais. Ao avaliar um estabelecimento, o usuário do Say2me ainda acumula pontos que determinam seu nível de avaliador, e podem ser trocados por descontos.

Crowdpix. João Marcelo Xavier Natário Teixeira apresentou o Crowdpix, aplicativo de redes sociais que permite a criação de um álbum único a partir de fotos tiradas, de um mesmo vento, por várias pessoas. O objetivo é que, com um álbum público, os participantes daquele evento tenham acesso a todas as fotos tiradas por outros frequentadores. O projeto também prevê o compartilhamento de fotos registradas em eventos particulares.

Dailycast. Apresentado por Eduardo Henrique Araújo da Rocha, o Dailycast é um software que ajuda o usuário a reunir suas fontes de informação favoritas na web e transformar o texto em arquivos de áudio, como podcasts. Além de poder baixar os materiais em um pen drive e ouvir o conteúdo no carro, por exemplo, o software permite que o usuário baixe os programas em seu celular ou smartphone.

/ POR EQUIPE YOUCA.ST