App permite controlar Google Glass com o pensamento - Link - Estadão

Sensor lê ondas cerebrais e aplicativo envia comando para o Google Glass. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Se controlar um computador acoplado a um óculos com comando de voz já parece coisa de ficção científica, imagine exercer esse tipo de controle com a mente?

A empresa britânica This Place lançou um aplicativo de código aberto chamado MindRDR para Google Glass que, associado a um headset com sensor chamado Neurosky EEG, cria um sistema de comunicação por ondas cerebrais por meio do qual o usuário pode, por exemplo, tirar fotos com o poder do pensamento para depois compartilhá-las nas redes sociais.

O Neurosky consegue identificar as ondas cerebrais relacionadas ao foco, enquanto o aplicativo traduz essas ondas. Quando o usuário coloca maior foco em um alvo, o aparelho entende o recado e aciona o aplicativo para que seja tirada uma foto do que a pessoa está vendo. Ao focar um pouco mais, o produto recebe um novo sinal e compartilha a imagem nas redes sociais.

Por enquanto o aplicativo só consegue identificar o comando para tirar fotos, mas a empresa colocou o sistema de código aberto no Github para que desenvolvedores possam avançar e criar novas funções para o app.

Um dos objetivos dos criadores é que o sistema possa ajudar pessoas com paralisias e/ou sem capacidade de falar a se comunicar pelo Google Glass.

Um vídeo no site da empresa mostra como a tecnologia funciona: