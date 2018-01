App quer 'incentivar' sexo com Google Glass - Link - Estadão

‘Sex with Glass’ pode apagar luzes, selecionar trilha sonora, gravar vídeos e até sugerir posições sexuais na cama

SÃO PAULO – Já imaginou fazer sexo usando óculos? E que tal fazer sexo com um Google Glass? É o que querem os desenvolvedores ingleses do app “Sex With Glass”, atualmente em fase de desenvolvimento, e criado durante um hackathon de aplicativos para aparelhos vestíveis, com a premissa de “como podemos tornar o sexo ainda mais incrível com a ajuda do Google Glass?”.

A resposta, segundo Sherif Maktabi, o fundador do projeto, é apostar no streaming compartilhado: isto é: se você e seu parceiro sexual utilizarem os óculos inteligentes, o aparelho mostrará a vocês o ponto de vista do outro, ou mostrará o ângulo de uma terceira câmera – a de um smartphone, por exemplo – que estará filmando toda a ação. E tudo isso pode ser acionado com o simples comando “Ok, Glass, it’s time” (“Ok, Glass, está na hora”).

Perspectiva. App quer fazer com que parceiros possam ver ponto de vista do outro durante relação sexual

Para aqueles que gostam de relembrar os bons momentos, o aplicativo também tem uma função que pode reprisar o que foi transmitido pelo óculos – embora todos os vídeos sejam deletados cinco horas após a gravação, como uma maneira de evitar que tais arquivos caiam na internet sem consentimento.

Além disso, o Sex With Glass pode ajudar a deixar a noite ainda mais especial, podendo apagar as luzes, executando uma trilha sonora (o site do aplicativo sugere Marvin Gaye) ou dando sugestões de posições sexuais para o casal. Em seu site oficial, o aplicativo alega que o Google não teve participação nenhuma no desenvolvimento do projeto – “Simplesmente fizemos. Porque sim”, diz o texto – e deixa um campo de registro para interessados em testar a brincadeira.