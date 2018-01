App Store e Android Market comparadas - Link - Estadão

Uma empresa de segurança para smartphones dos Estados Unidos reuniu os dados sobre as duas plataformas de aplicativos para celular que são símbolo dos celulares avançados. O resultado foi publicado com o título sugestivo “App Genome Report” (algo como “genoma dos aplicativos”) e traz comparações interessantes.

—-

O número de aplicativos da Android Market, a central de aplicativos para os celulares com Android (do Google), cresceu 127% desde agosto, enquanto que na App Store, a loja de aplicativos da Apple para iPhone/iPod Touch/iPad, o número cresceu 44%. Nesse ritmo, a Android Market ultrapassaria a Apple em 2012.

E há outros dados mais específicos. Enquanto 28% dos aplicativos para Android acessam dados de localização do celular (GPS e triangulação de antenas), 34% aplicativos para iOS fazem o mesmo. Sete por cento dos apps para Android acessam a lista de contatos do telefone. Para iPhone, são 11%.

Abaixo, as tabelas com os dados do estudo. O relatório completo pode ser visto aqui.