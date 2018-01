App Store no Facebook - Link - Estadão

Agora, está mais fácil navegar pelos aplicativos da Apple. A empresa lançou uma página da App Store no Facebook, onde é possível procurar, compartilhar e ver quais os aplicativos mais baixados.

Na aba “Featured“, dá para ver os apps mais populares divididos em pagos e gratuitos e em categorias. Essas informações são as mesmas que podem ser vistas no iTunes ou na App Store do iPhone e do iPod touch, mas estão no Facebook para serem facilmente compartilhadas.

Em “Search and Share“, você pode buscar por uma palavra chave, achar um aplicativo e sugerí-lo para seus amigos postando-o em seu mural.

A página foi aberta há onze dias (18 de março) e já tem quase 72 mil fãs.

Fotos: reprodução