App Store para Macs - Link - Estadão

A Apple está lançando uma loja de aplicativos para seus computadores Mac, reproduzindo um modelo que se tornou extremamente popular com o iPhone.

A Apple espera faturar com as vendas em alta de Macs ao mudar a forma como distribui software para seus computadores: centralizando distribuição e simplificando o acesso aos produtos.

A Mac App Store, que é semelhante à atual iPhone App Store e que também é ligada à conta de iTunes do usuário, foi lançada nesta quinta-feira com uma oferta de mais de mil programas. A loja está sendo aberta em 90 países e conta com aplicativos pagos e gratuitos como jogos e softwares de design e educacionais.

O vice-presidente de marketing da Apple, Phil Schiller, destacou a facilidade de uso do site, principalmente para quem já tem familiaridade com a loja do iPhone, segundo ele.

A Apple espera atrair novos desenvolvedores de software para o Mac, segundo Schiller, e simplificar o acesso aos seus programas, que são atualmente comprados em formato físico, em CDs, ou através de downloads pela internet.

/GABRIEL MADWAY (REUTERS)