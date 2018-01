App Store vende US$ 1 bilhão em dezembro - Link - Estadão

Ao longo de 2013, loja de aplicativos da Apple teve receita de US$ 10 bilhões em vendas

NOVA YORK – A Apple divulgou nesta terça-feira, 7, que seus clientes desembolsaram US$ 1 bilhão em sua loja de aplicativos em dezembro, levando a App Store a um total de US$ 10 bilhões em vendas de aplicativos em 2013.

A Apple divulgou que foram realizados quase 3 bilhões de downloads de aplicativos em dezembro, tornando este um mês recorde para sua App Store. Ao todo, a loja virtual da empresa de Tim Cook oferece mais de 1 milhão de aplicativos para os dispositivos iPhone, iPad e iPod Touch.

Ela compete com aparelhos baseados no sistema Android, do Google, e telefones e tablets com software da Microsoft.

De acordo com uma previsão feita pela consultoria Gartner divulgada também nesta terça-feira, a venda de dispositivos da Apple deve crescer 28% em relação a 2013, em entregas estimadas para 344 milhões de unidades de iPhones, iPads e Macs.

/ REUTERS