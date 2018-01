App transforma celular em posto de recarga para Bilhete Único - Link - Estadão

SÃO PAULO – Se você mora em São Paulo e usa o transporte público com frequência, já deve ter passado pela situação de não saber o seu saldo no Bilhete Único ou precisar carregá-lo, mas tem medo das filas enormes que aparecem nas estações nos horários de pico.

Um novo aplicativo, lançado pela rede Ponto Certo, responsável pelo sistema de recarga do Bilhete Único (o vale transporte da Grande SP, caso você não seja daqui, leitor), promete acabar com alguns desses problemas graças a uma tecnologia que tem tudo para ocupar cada vez mais espaço na vida das pessoas: a comunicação de campo próximo (ou NFC, na sigla em inglês).

Depois de baixar e instalar o aplicativo no seu celular (disponível para Android, por enquanto), basta apenas aproximar iniciar o aplicativo e aproximá-lo do seu Bilhete Único para ter acesso a informações como o saldo e o vencimento dos créditos.

Se o seu bilhete é um Vale Transporte, também é possível efetuar a recarga automaticamente, caso a empresa já tenha depositado os créditos daquele mês. Não entendeu? Veja o vídeo abaixo e entenda como funciona.

De acordo com Nelson Martins, presidente da rede Ponto Certo, o conceito por trás do aplicativo é que “o usuário do transporte público tenha uma loja disponível no seu bolso”. Além de verificar o saldo e carregar o VT, o aplicativo também direciona o usuário do passe comum para uma loja virtual, onde ele poderá adquirir créditos para o seu cartão.

O processo, entretanto, ainda é um pouco analógico: depois de comprar os créditos, é preciso imprimir um boleto e pagá-lo em qualquer estabelecimento bancário para só então tê-los no cartão. “Estamos desenvolvendo novos sistemas. A ideia é que as filas para recarga acabem, e que qualquer pessoa possa não só carregar o seu cartão, mas também o de várias pessoas”, diz Martins.

Celular

O presidente da rede Ponto Certo ainda afirmou que a intenção da empresa é de fazer com que os celulares não sejam só um ponto de recarga, mas sim o próprio cartão, podendo ser encostados nas catracas e bloqueios para validar a passagem do usuário. “Estamos pensando na implementação disso entre 12 e 18 meses no mercado, mas dependemos que o sistema de validadores dos ônibus e estações permita isso, e aí é com o poder público”, afirma Martins.

Além dos experimentos com o celular, Martins lembra que outro sistema inteligente tem sido desenvolvido pela Ponto Certo, e está prestes a chegar ao mercado. Tratam-se dos relógios Watch2pay, que apesar de parecerem com um relógio de pulso normal, contém um chip com tecnologia semelhante à do Bilhete Único atual. “Estamos pensando em colocá-lo à venda por cerca de US$ 120, nos pontos de venda da Ponto Certo”, explica o presidente da Ponto Certo.