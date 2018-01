App traz estúdio de gravação para iPhone - Link - Estadão

Músico inglês refez sua faixa mais conhecida, “A Little Bit More”, com novo aplicativo

O músico inglês Jamie Lidell demonstrou o potencial do novo aplicativo iMaschine, da Native Instruments, ao regravar nele “A Little Bit More”, uma de suas músicas mais conhecidas.

No vídeo promocional, Lidell aparece deitado na cama com o iPhone, enquanto sua mulher lê um livro ao lado. Com um fone no ouvido, o músico vai gravando e mixando todas as partes, começando pela batida até o vocal solo e o coro do refrão.

Segundo o texto que acompanha o clipe, a música foi gravada de uma vez, sem partes pré-gravadas ou edição posterior.

