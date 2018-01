App usa GPS e microfone de celular para criar mapa colaborativo de poluição sonora - Link - Estadão

80 decibéis. Ruído do trânsito pode gerar doenças. FOTO: Alex Silva/Estadão 80 decibéis. Ruído do trânsito pode gerar doenças. FOTO: Alex Silva/Estadão

Criado por pesquisadores da Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, o NoiseTube é um aplicativo que pretende cuidar melhor da saúde dos seus ouvidos. Para isso, ele usa (com a sua autorização) o microfone e o GPS do seu celular para captar os sons que têm à sua volta, gerando um mapa da poluição sonora da sua cidade.

Os dados captados pelo seu smartphone são unidos aos de outros usuários no banco de dados do aplicativo, disponível para iOS e Android e podem ser consultados no site oficial do projeto noisetube.net).

A poluição sonora é um dos problemas mais graves das cidades hoje em dia: de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela é a segunda principal causadora de doenças em grandes centros urbanos – ruídos acima dos 55 decibéis, como o de britadeiras e do trânsito intenso, são nocivos à saúde humana.

Para os criadores do app, o NoiseTube é uma ferramenta que pode ajudar a deixar as

metrópoles mais saudáveis e silenciosas. “Queremos dar poder às comunidades, para que elas possam controlar e monitorar o nível de ruído em suas vizinhanças”, disse a pesquisadora Ellie D’Hondt ao jornal inglês The Guardian. /