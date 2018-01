Pela terceira vez consecutiva, a Apple é eleita a empresa mais admirada do planeta pela revista Revista Fortune.

Para chegar ao resultado, a Fortune ouviu 4 mil executivos das maiores empresas do planeta. A Apple ganhou com 51% dos votos. Dentre as 5 empresas mais admiradas do mundo, estão Google (que ficou em segundo) e a Amazon.com (quinta colocada).