Apple: a empresa mais valiosa do planeta - Link - Estadão

Empresa fecha o dia financeiro como a empresa com o maior valor de mercado, US$ 337 bilhões

NOVA YORK – Parece que os investidores acreditam que os americanos preferem iPad a petróleo, pois a Apple se tornou, nesta quarta-feira, 10, a companhia mais valiosa dos Estados Unidos, ultrapassando a petroleira Exxon Mobil.

A empresa de Steve Jobs flertou brevemente com o primeiro lugar na tarde de terça-feira antes de fechar o dia ainda um pouco atrás da gigante do petróleo. Esta quarta foi a primeira vez que a Apple conseguiu permanecer no topo após o fechamento das bolsas.

As ações da Apple caíram 2,8% e fecharam valendo US$ 363,69, o que leva a empresa a uma capitalização de mercado de USU 337 bilhões. As ações da Exxon caíram 4,4% e fecharam valendo US$ 68,03, que dá a petroleira uma capitalização de US$ 331 bilhões.

A Exxon se tornou a empresa mais valiosa do mundo em 2005 e se manteve na posição até terça. A Apple assumiu o segundo lugar em maio de 2010, quando ultrapassou a Microsoft.

A inversão na liderança ocorre dois dias depois que os mercado mundiais viram suas maiores quedas desde 2008 enquanto os investidores se preocupavam com o rebaixamento dos Estados Unidos e a possibilidade de outra recessão.

Essa chegada ao topo, ao mesmo tempo que é bastante simbólica, é um marco substancial para a Apple, que tem desfrutado um retorno triunfal desde os anos 1990, quando se esforçava para se manter à tona enquanto Steve Jobs não voltava para assumir o leme.

Mas não é apenas a retomada. O analista Brian Marshall, da Gleacher & Co, afirma que a Apple está dando aos investidores algo que eles nunca receberam antes. Os números da criadora do iPhone são enormes, com aproximadamente US$ 30 bilhões em receita no último trimestre, por exemplo. Marshall afirmou ainda que a companhia de 35 anos está “crescendo como uma startup”. “Mesmo em 2008 e 2009 a Apple cresceu como uma erva daninha e o mundo estava se acabando”, disse ele sobre o período de crise.

