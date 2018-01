Apple abre sua maior loja do mundo em NY - Link - Estadão

A dona de Macs, iPhones e iPads abriu nesta sexta-feira sua loja na estação Grand Central, que contou com centenas de fãs

NOVA YORK – O gigante tecnológico Apple inaugurou, nesta sexta-feira, 9, na emblemática estação Grand Central de Nova York, sua maior loja do mundo, um acontecimento que provocou longas filas e encheu de curiosos o hall da terminal.

Algumas pessoas chegaram inclusive a passar a noite para ser os primeiros a entrar no local, que abriu suas portas às 10h entre os gritos da multidão, dos trabalhadores e de centenas de entusiastas que tiravam fotos sem parar e faziam vídeos com seus iPhones e iPads.

Os primeiros 4.000 clientes receberam como presente uma camiseta vermelha com o conhecido logo em forma de maçã da companhia, cuja maior loja própria ficava até agora no Covent Garden de Londres.

“É incrível, a ‘MacStore’ mais completa que jamais vi, tem absolutamente de tudo”, declarou à Efe Jeff Mulligan, que esperou nove horas na fila.

A loja conta com 315 empregados e um espaço de mais de 2.100 metros quadrados em Grand Central, onde ocupa a metade do andar superior do vestíbulo da estação, uma das mais transitadas do mundo e uma atração turística da Big Apple.

No interior dispõe de dois “Genius Bars” – um serviço gratuito de consultas técnicas no balcão de um bar – e também oferece conversas de graça de 15 minutos sobre produtos da Apple para captar novos clientes e entreter os viajantes que esperam seu trem.

A Apple fez um acordo em julho passado com a Autoridade Metropolitana de Transporte de Nova York de um contrato de dez anos de aluguel e pagou US$ 5 milhões ao restaurante que ocupava o espaço.

O gigante tecnológico tem 361 “Macstores” em 11 países e outras quatro em Nova York, entre elas a loja subterrânea e com entrada em forma de cubo situada na Quinta Avenida.

