Apple abrirá primeira loja em São Paulo no sábado - Link - Estadão

Nova loja da Apple no Morumbi Shopping. FOTO: Michel Filho/Agência O Globo Nova loja da Apple no Morumbi Shopping. FOTO: Michel Filho/Agência O Globo

SÃO PAULO – A Apple anunciou oficialmente nesta quinta-feira, 16, a abertura da sua loja oficial em São Paulo no sábado, dia 18 de Abril, às 10h, no Morumbi Shopping.

O empreendimento começou a ser construído em dezembro do ano passado, quando era possível ver os elementos típicos da loja no local. Na última semana, tapumes com o logo da marca e a frase “Apple Store Morumbi. Em breve” eram vistos na construção.

Segundo Enrique Atienza, responsável pelas lojas da empresa no Brasil, a expectativa da marca é que essa seja uma das lojas com maior fluxo de consumidores no mundo porque deve atrair visitantes de toda a América Latina.

A loja funcionará de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 14h às 20h, e terá 169 produtos para teste, entre smartphones, computadores e tablets.

Inauguração da loja da Apple no Rio de Janeiro. FOTO: Estadão Inauguração da loja da Apple no Rio de Janeiro. FOTO: Estadão

Atualmente, a outra loja oficial da marca no Brasil fica no Rio de Janeiro, inaugurada há mais de um ano. Lá, é possível testar cerca de 160 dispositivos e pedir ajuda no Genius Bar, onde os atendentes auxiliam clientes a instalar, configurar e testar os produtos da Apple.

No mundo existem atualmente cerca de 450 lojas oficiais da Apple que, juntas, recebem 1 milhão de pessoas por dia.