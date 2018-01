Apple abrirá sua primeira loja em Hong Kong - Link - Estadão

Unidade está prevista ainda para este trimestre; empresa também prevê loja em Xangai até o final do ano

XANGAI – A Apple informou nesta terça-feira, 6, que abrirá sua primeira loja em Hong Kong neste trimestre, além de prever outra unidade em Xangai até o final deste ano.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A companhia, que tem quatro lojas na China, irá inaugurar uma unidade em Hong Kong no International Finance Centre, afirmou Carolyn Wu, porta-voz da empresa. Ela disse também que a Apple planeja abrir outra loja em Xangai até o final de 2011.

A empresa, que tem o iPad e o iPhone entre os produtos mais copiados na China, viu recentemente sua experiência em varejo prejudicada pela pirataria naquele país.

A Apple está se esforçando para alcançar maior crescimento na China por meio do aumento da rede de lojas e do lançamento de modelos de iPhone mais baratos.

A região da Ásia-Pacífico, que responde por quase 20% da receita total da Apple, e a grande China, em particular, impulsionaram o faturamento da companhia em 82%, para US$ 28,6 bilhões no segundo trimestre.

/ Melanie Lee (REUTERS)