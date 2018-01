Apple adia venda do iPad 2 no Japão - Link - Estadão

Steve Jobs apresentou o iPad 2 no dia 2 de março. FOTO: Jeff Chiu/AP

A Apple informou que atrasará o lançamento do seu tablet iPad 2 no Japão, em razão do terremoto ocorrido na semana passada.

A Apple planejava começar as vendas do aparelho no Japão em 25 de março. A companhia não divulgou um novo cronograma para o lançamento no país.

“Estamos postergando o lançamento do iPad 2 no Japão enquanto o país e nossas equipes mantêm o foco na recuperação do recente desastre”, afirmou a porta-voz da Apple Natalie Kerris.

A Apple lançou o iPad nos Estados Unidos na semana passada e o mercado respondeu com forte demanda. O aparelho será vendido em mais 25 países a partir da semana que vem.

Na sexta-feira, 11, um forte terremoto e um tsunami atingiram o Japão.

/ REUTERS