Apple adquire o portal de streaming Lala - Link - Estadão

A Apple agora mira na música na nuvem. A empresa comprou por uma quantia ainda não revelada o Lala, site que há quatro anos oferece serviço de streaming de músicas através de assinaturas.

Embora não haja um comunicado oficial sobre o assunto, o New York Times e o Wall Street Journal já confirmaram o negócio. O porta-voz da Apple, Steve Dowling, limitou-se a dizer que a empresa “compra pequenas empresas de tecnologia todo o tempo, e nós geralmente não comentamos sobre os nossos motivos e planos”.

Ainda não se sabe ao certo como o Lala se integrará ao iTunes. Se a Apple realmente incorporar o serviço de streaming, será possível comprar músicas na iTunes Store e ouvi-las diretamente na nuvem, sem a necessidade de downloads. No Lala, é possível sincronizar a biblioteca virtual com computadores e telefones.

Há pouco mais de um mês, o Google firmou uma parceria com o Lala e com outros serviços de streaming para oferecer um preview das músicas que forem buscadas no mecanismo. Agora, com a aquisição, não se sabe como ficará essa parceria.

LEIA TAMBÉM:

Lala.com, um novo modelo de música digital

Google Music trará músicas completas (e gratuitas) em streaming

Música é o novo negócio do Google e Facebook