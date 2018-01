Apple amplia vendas do iPad para mais nove países - Link - Estadão

A Apple planeja iniciar a venda do tablet iPad em nove mercados internacionais na sexta-feira, disponibilizando assim o computador em um total de 19 países.

Os novos mercados são Áustria, Bélgica, Hong Kong, Irlanda, Luxemburgo, México, Holanda, Nova Zelândia e Cingapura. A empresa havia dito anteriormente que esses países receberiam o produto em algum momento de julho.

A Apple apresentou o produto em 3 de abril nos Estados Unidos e em 28 de maio ampliou as vendas para outros nove países, incluindo Canadá, Japão e os maiores países europeus.

A fabricante do iPhone disse que espera chegar a “muitos mais países” antes do fim do ano, apesar de não ter dado detalhes.

Estimativas de Wall Street apontam que a Apple tenha vendido 3,3 milhões de iPads durante o último trimestre encerrado em 30 de junho. A empresa apresentará seu balanço na terça-feira.