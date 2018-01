Apple anuncia iOS 8 com novo iMessage e tecnologia para casa conectada - Link - Estadão

Tim Cook, CEO da Apple, anuncia iOS 8. FOTO: John Tim Cook, CEO da Apple, anuncia iOS 8. FOTO: John G. Mabanglo/EFE

SÃO PAULO - A Apple realizou nesta segunda-feira, 2, em São Francisco, sua conferência anual de desenvolvedores de software, um dos momentos mais importantes do ano para a companhia e palco para diversos anúncios.

Números

Como de costume, a empresa trouxe vários resultados. Segundo o CEO Tim Cook, que conduziu a apresentação, as vendas de computadores Mac aumentaram 12% enquanto que os PCs tiveram um declínio de 5%, o que signfica que a base instalada é de 80 milhões. O executivo lembrou que metade destes já rodam a última versão do sistema operacional OS X, chamada Mavericks (e cutucou o Windows observando que a sua versão mais recente só está em 14% dos PCs).

A Apple disse que já vendeu mais de 800 milhões de aparelhos com o sistema iOS – 100 milhões de iPod Touch, 200 milhões de iPad e 500 milhões de iPhones. Em setembro, esse número era de 700 milhões. Outro dado relevante é que 97% dos usuários do iOS estão com a versão mais recente do sistema em seus aparelhos.

Com relação a aplicativos, o executivo disse que a App Store agora tem 1,2 milhão de títulos, com os downloads atingindo 75 milhões desde seu lançamento.

Craig Federighi, VP sênior de software da Apple.

OS X Yosemite

O primeiro destaque entre eles foi a atualização do sistema operacional para computadores Mac, o OS X 10.10 Yosemite. O desenho é inspirado no iOS 7, o sistema para aparelhos móveis, de visual mais chapado e sem texturas, o que indica uma tentativa de “harmonizar” as experiências do usuário nas diversas plataformas da empresa. Na nova versã0 do sistema, as notificações ganharam um novo modo de visualização chamado “Today”, incluindo calendário, lembretes, previsão do tempo e que poderá também conter widgets de aplictivos de terceiros.

iOS 8

Mas o próprio sistema operacional móvel também ganhou seu upgrade com a chegada do iOS 8. A versão beta do novo sistema está disponível a partir de hoje, com a versão final chegando ao público entre agosto e novembro. Aparelhos que poderão fazer o upgrade incluem iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPod touch quinta geração, iPad 2, iPad com tela de Retina, iPad Air, iPad mini, and iPad mini com tela de Retina. O iPhone 4 ficará de fora da atualização.

Handoff

Um conceito central entre as novidades da Apple é uma maior integração entre aplicativos e dispositivos, com mais possibilidades de comunicação entre eles. O recurso Handoff permite a dar seguimento a tarefas em aparelhos diferentes. Por exemplo, se você está navegando na internet no Mac pode continuar no iPad a partir do mesmo link. Também é possível agora fazer, atender ou recusar uma chamada no iPhone através do Mac, se ambos estiverem conectados à mesma rede Wi-Fi. A tela do computador mostrará o número e nome de quem liga.

Notificações

O iOS 8 terá uma porção de novos recursos. O mais expressivo é que o mural de notificações ganha mais versatilidade, permitindo o acesso rápido a diversos aplicativos através do próprio mural e sem ter que sair de qualquer outro aplicativo que esteja sendo usado. Por exemplo, se o usuário estiver no seu app de email e receber aviso de uma mensagem do Facebook ele não precisará mais ir ao app da rede social e conseguirá mandar uma resposta diretamente pelas notificações. O mesmo vale para as notificações mostradas na tela inicial do aparelho. Hoje, o usuário pode vê-las, mas precisa destravar a tela inicial e entrar no aplicativo específico. No iOS 8, ele poderá fazer isso sem sair da tela inicial.

Craig Federighi, VP sênior de software da Apple.

Aplicativos

O sistema agora permite comunicação entre aplicativos. Desenvolvedores poderão criar extensões em seu software para que ele se integre com outros aplicativos. No palco isso foi exemplificado com compartilhamento de conteúdo para o Pinterest através do Safari e o aparecimento da opção de edição do VSCO Cam dentro do aplicativo de fotos embarcado da Apple. Aplicativos também poderão ser comprados em pacotes com vários títulos, permitindo que empresas ofereçam descontos na loja App Store.

iMessage

Novos recursos foram adicionados ao aplicativo de mensagens instantâneas mostrando que a Apple tem observado com atenção fenômenos como Snapchat e WhatsApp (motivando até um tweet sarcástico do CEO e cofundador do WhatsApp). Está mais fácil enviar uma gravação de voz ou imagem, usando apenas um movimento de dedo. Localização geográfica também foi incorporada, assim como a possibilidade de dar nome ou sair de chats em grupo, coisas que usuários do WhatsApp já podem fazer. Mensagens com áudio e vídeo também podem ser programadas para se “auto-destruir” após o envio, exatamente como acontece no Snapchat.

QuickType

Outra novidade que chega ao iOS, muito depois de já existir em smartphones Androids é a previsão de palavras enquanto a pessoa escreve no teclado. O corretor atual do iOS é motivo de irritação entre usuários, com sugestões bizarras que já renderam até Tumblrs bem-humorados. O novo recurso, chamado QuickType, se baseia no contexto da frase digitada e no seu histórico de uso.

iPhotos

O novo aplicativo iPhotos permitirá o acesso a qualquer foto tirada em qualquer aparelho da marca pertencente ao usuário.

iCloud Drive

A empresa mostrou um novo sistema de armazenamento em nuvem chamado iCloud Drive, muito parecido com o Drpobox. Através dele, arquivos podem ser sincronizados através de diversos dispositivos, podendo ser OS X, iOS e Windows também.

Family Sharing

Family Sharing é o nome de outra novidade no iOS 8. O recurso permite que até seis membros de uma família compartilhem itens comprados na loja iTunes em aparelhos diferentes. É necessário, porém, que todas as compras sejam feitas no mesmo cartão de crédito. Calendários, lembretes e fotos também podem ser divididos entre vários aparelhos.

Siri

A assistente de voz Siri agora pode ser acionada sem que seja preciso encostar no telefone, bastando dizer “Hey, Siri”, como já acontece com o “OK, Google Now”. A Siri também passa a reconhecer músicas, novidade que é fruto da parceria entre a Apple a ferramenta de identificação de músicas Shazam.

HomeKit

Com o anúncio do HomeKit, se confirmaram os fortes boatos de que a empresa finalmente adentraria de verdade o mercado da casa conectada. Não se trata ainda de um aplicativo específico, mas de um protocolo de comunicação que virá no iOS 8 e que permitirá a comunicação entre aparelhos e objetos conectados (algo como o Bluetooth), como lâmpadas, fechaduras de porta, termostatos, câmaras de segurança e portas de garagem. Essa tecnologia poderá ser controlada através de toques na tela ou por voz, via Siri. Entre os parceiros que deverão ter produtos compatíveis estão Philips, Withings e Honeywell, entre vários outros.

HealthKit

A tendência de aplicativos direcionados à saúde e bem-estar também ganhou atenção da Apple. A empresa comunicou a chegada do HealthKit, um app que vem junto com o iOS 8 e traz ferramentas para monitoramento de saúde pessoal e atividades físicas, tanto no dia a dia como no longo prazo.

Swift

A Apple também revelou uma nova linguagem de programação para seus sistemas iOS e OS X chamada Swift. Segundo a empresa, a novidade facilitará a criação de aplicativos por desenvolvedores, “combinando o desempenho e eficiência de linguagens compiladas com a simplicidade e interatividade de linguagens de script populares”. Com o Swift, programadores poderão ver em tempo real o resultado do código que escrevem. Já se encontra na loja iBooks um guia de 500 páginas para o uso do Swift.