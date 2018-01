Apple anuncia iPad com dobro da capacidade - Link - Estadão

Novo tablet virá com 128 gigabytes de armazenamento e custará até US$ 929 nos EUA

Por Mariana Congo, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – A Apple vai lançar duas novas versões do iPad, na quarta geração do produto. Os modelos terão capacidade para 128 gigabytes de memória – o dobro do maior armazenamento atual.

Um deles será equipado com Wi-Fi e custará US$ 799 nos Estados Unidos. O outro modelo inclui, além do Wi-Fi, conexão com rede de dados celular. O preço: US$ 929 no mercado norte-americano.

As duas novas versões do iPad estarão à venda a partir de 5 de fevereiro nas lojas da Apple.

Em comunicado, Philip Schiller, vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple, disse que já foram vendidos mais de 120 milhões de iPads até hoje.

Segundo a empresa, a quarta geração do iPad tem como público-alvo profissionais e empresas. Mais de 300 mil aplicativos foram desenhados exclusivamente para iPads. Ao todo, 800 mil apps funcionam no tablet.

No mercado

As ações da Apple operam em alta em Nasdaq, depois do anúncio da quarta geração de iPads. Por volta das 14h20 (horário de Brasília), os papéis registravam alta de 1,98%, negociados a US$ 458,76,