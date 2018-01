Apple anuncia iPad Mini por US$ 329 - Link - Estadão

A empresa anunciou novidades para Mac Mini, Macbook Pro, iMac e uma nova geração de iPads além de um modelo de 7,9″

O vice-presidente de marketing, Phil Schiller, apresentou o iPad Mini nesta terça. FOTO: AP

SAN JOSE – A Apple anunciou nesta terça-feira, 23, atualizações de seus produtos já consolidados como o laptop Macbook Pro, o desktop iMac e seu HD portátil Mac Mini. A grande novidade do dia, no entanto, ficou para um modelo menor do seu tablet iPad, que chegou à sua quarta versão após a também ter recebido atualizações, chamado iPad Mini, com uma tela quase 20% menor que a do tradicional.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

A Apple criou o modelo com 7,9 polegadas para respeitar a regra de “brigar com alguém do seu tamanho”. Posto que o seu modelo de 9,7 polegadas ainda não encontrou nenhum rival à altura, o iPad Mini vem para disputar o nicho do tablets de 7″, como o Google Nexus 7 e Amazon Kindle Fire. Durante a apresentação a empresa cofundada por Steve Jobs fez questão de comparar seu novo produto com o Nexus.

“O deles é de 7 polegadas, o nosso tem 7,9. O deles é feito de plástico, é mais grosso e pesado. E o iPad Mini tem uma área 50% maior para browser”, disse o vice-presidente de marketing Phil Schiller destacando ainda a qualidade dos aplicativos, como Yelp e TripAdvisor, que dispõem de mais recursos nos aparelhos iOS.

O quesito que a Apple não consegue – ou não se interessa – em competir de igual para igual é o preço. Enquanto o Nexus varia de US$ 199 (8 GB) a US$ 249 (16 GB) e o Kindle Fire sai por US$ 159, o iPad Mini (versão de 16 GB) vai de US$ 329 (Wi-Fi) a US$ 459 (3G/4G). Nas versões de 32GB o valor vai de US$ 429 a US$ 559; e no de 64GB, de US$ 529 a US$ 659. Pré-venda do iPad Mini começa nesta quinta-feira, 25.

O Mini vem com o chip A5, câmera frontal HD de 1.2MP, e uma traseira de 5 MP. Outra novidade para ambos tablets é que agora os aparelhos são compatíveis com rede a 4G LTE. Confira uma tabela de especificações entre os dois modelos (o Mini e o iPad de quarta geração) aqui.

Novo iPad velho

O iPad tradicional, o de quase 10 polegadas, chegou à sua quarta geração nesta terça. Seguindo a tendência sugerida na atualização feita no iPad em março, as novidades foram poucas. Entre elas estão um novo chip, o A6X, que promete o dobro de desempenho do anterior. “Ele [o chip] dobra a performance gráfica do iPad. A concorrência não estava nem perto de nós, e agora nós os empurramos para ainda mais longe”, disse Schiller.

É com essa fórmula que a Apple se coloca para disputar mercado, principalmente, com o Galaxy Tab, da Samsung; e com o novíssimo Surface, da Microsoft. Segundo a Apple, o número de iPads vendidos passam dos 100 milhões no mundo. O dado não foi dito à toa. A empresa aproveitou para cutucar os rivais (baseados no sistema operacional do Google, o Android): “Muitos tablets estão sendo vendidos, mas os números contam uma história diferente. É o iPad que responde por 91% de todo o tráfego de dados móvel”, provocou o CEO da empresa, Tim Cook.

Sua bateria deve durar 10 horas, o aparelho agora é compatível com LTE e também ganhou um cabo menor, igual ao do iPhone recém-lançado. Seu preço, na versão mais barata (Wi-Fi) é US$ 499 e US$ 629 (3G/4G).

Macs

Fora os tablets, foram anunciados ainda novos modelos de iMac, Mac Mini e Macbook Pro.

O novo iMac tem uma tela de 5 milímetros – espessura 80% menor que a do modelo anterior –; vem com 21,5″ ou 27″ e um novo sistema de armazenamento, que mistura memória flash e HD (disco rígido), chamado Fusion Drive. O iMac maior sai por US$ 1799; e o de 21,5 polegadas, por US$ 1299 (veja detalhes aqui)

O primeir “Mini” anunciado foi o computadorzinho móvel da Apple, o Mac Mini. “Vocês sabiam que haveria algo chamado Mini nesta apresentação”, brincou Schiller. Esse Mac teve processador, memória RAM e capacidade de HD melhorados e seu preço variando entre US$ 599 a US$ 999.

Quanto aos populares notebooks da linha Pro, a empresa incluiu a tecnologia Retina display para a versão de 13 polegadas também. “O MacBook é o notebook número um nos EUA”, gabou-se o vice-presidente. Os aparelhos ficaram mais finos e mais leves e ganharam esse upgrade na resolução (2560 x 1600 pixels). Os preços deste e dos demais notebooks agora são:

US$ 999 (MacBook Air de 11″), US$ 1.199 (Macbook Pro) e US$ 1.699 (Macbook Pro com Retina Display).

/Murilo Roncolato, de São Paulo; e Filipe Serrano, de San Jose

*A reportagem viajou a convite da Apple

—-

Leia mais:

• Apple começa a vender livros digitais no Brasil

• iPhone 5 homologado sem 4G na Anatel

• Apple apresenta o iPhone 5 e novos iPods