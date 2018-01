Apple anuncia novos iPhones e relógio inteligente - Link - Estadão

SÃO PAULO -A Apple anunciou dois novos iPhones e seu relógio inteligente em seu evento realizado nesta terça-feira, 9, no Flint Center, em Cupertino, no Vale do Silício. Chamados iPhone 6 e iPhone 6 Plus, os smartphones têm telas maiores que os aparelhos atuais e trazem novidades no processamento, câmera, bateria e resolução.

O evento começou às 14h com muita expectativa sobre o que Tim Cook e seus funcionários poderiam apresentar ao mundo. Rumores apontavam principalmente para o lançamento de um relógio, visto como oportunidade para alavancar o mercado de vestíveis. E os rumores estavam corretos.

Um relógio… finalmente

Chamado Apple Watch (e não iWatch como especulado), o relógio inteligente anunciado pela empresa é um “amplo aparelho de saúde e atividade física”. Tem tela de safira, quatro sensores na parte traseira que coletam informações do usuário e várias opções de modelos, com pulseiras em várias cores.

A tela do Apple Watch é de toque, mas também é sensível à pressão – que permite executar funções diferentes. Através dele, pode-se conversar com o sistema de reconhecimento de voz Siri, ditar textos e receber mensagens.

A interface de uso é totalmente diferente dos modelos de smartwatch disponíveis, onde as funções são acessadas passando-se o dedo até chegar no destino. No relógio da Apple, todos os aplicativos ficam na tela principal, podendo ser alcançados girando-se um botão lateral.

Através do Apple Watch, pode-se controlar músicas, fotos (embora o dispositivo não tenha câmera), mapas, calendário, entre outras aplicações. Ele também se integra com a nova função Apple Pay (ver abaixo), permitindo que se realize pagamentos apenas aproximando o relógio de um terminal de cobrança.

Segundo a empresa, o relógio só pode ser usado em integração com iPhone, incluindo modelos mais antigos como 5, 5c e 5s.

Relógio possui NFC, tecnologia que permite a comunicações entre dispositivos por aproximação Relógio possui NFC, tecnologia que permite a comunicações entre dispositivos por aproximação

O recurso Glances (“olhadelas”) mostra notificações relevantes de aplicativos e vibra quando um novo recado aparece. Ele aparece quando se passa o dedo na tela do relógio de baixo para cima.

A empresa anunciou também o WatchKit, para desenvolvedores terceiros criarem aplicativos para o relógio.

O Apple Watch custará a partir de US$ 349 nos Estados Unidos e estará disponível a partir do começo de 2015.

Dois tamanhos de iPhone

Como especulado pela imprensa especializada, os novos modelos vêm com telas de 4,7 e 5,5 e se chamam, respectivamente, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Ambos são maiores que o iPhone 5S e 5C atuais, que têm visores de quatro polegadas.

Preços dos iPhones

Os valores dos novos telefones para o mercado norte-americano, dentro de plano de operadora, serão:

iPhone 6 Plus

US$ 299 (16 GB), US$ 399 (64 GB) e US$ 499 (128 GB)

iPhone 6

US$ 199 (16 GB), US$ 299 (64 GB) e US$ 399 (128 GB)

Com isso, o iPhone 5S no país passa a custar US$ 99 e o 5C sairá de graça, sempre amarrado a um plano de telefonia.

Tela

A resolução do iPhone 6 Plus aumentou em relação a modelos anteriores. Sua tela é Full HD 1080p, 1920 X 1080, equivalente a 401 pixels por polegada. Os iPhones 5S e 5C vêm com 326 pixels por polegada.O iPhone 6 vem com 1334 X 750, com 326 pixels por polegada.

Espessura

o iPhone 6 tem 6,9 milímetros de espessura, enquanto o iPhone 6 Plus tem 7,1 milímetros. Os dois são mais finos que o iPhone 5S, que tem 7,5 milímetros.

Bateria

O iPhone 6 Plus garante 24 horas de conversa no 3G, enquanto que o iPhone 6 consegue 14 horas.

Processador

Os aparelhos vem com um novo chip A8, que a empresa diz ser 13% menor e 25% mais rápido que a geração anterior de aparelhos.

Sistema operacional

Os novos aparelhos vêm com o sistema operacional iOS 8. A nova versão do sistema estará disponível no dia 17 de setembro para iPad 2 em diante e os iPhones 4S, 5, 5S e 5C.

Câmera

Os dois smartphones vêm com câmeras de oito megapixels. Também trazem um recurso de foco automático que promete ser duas vezes mais veloz que os modelos correntes.

4G

Os iPhones apresentados são compatíveis com nada menos que 20 bandas de frequência LTE ou 4G.

Sensor de inclinação

O novo chip M8 se utiliza de um barômetro para medir pressão do ar e calcular altura. Com isso, pode calcular distância e elevação. A Apple afirmou que a Nike está desenvolvendo uma nova versão de seu aplicativo de atividade física que se aproveitará do novo sensor.

Pagamentos móveis

O sistema de pagamentos NFC, presente em muitos modelos da concorrência, finalmente chega aos iPhones, através de um novo recurso mostrado pela empresa chamado Apple Pay. O usuário pode incluir os dados de cartões de crédito no iTunes, que depois os transfere para o aplicativo de documentos Passport.

