Apple anuncia novos produtos no retorno de Steve Jobs - Link - Estadão

Com a temática do anúncio toda calcada sobre o Rock ‘n’ Roll, as expectativas dos macmaníacos estavam em alta para alguns produtos há muito cogitados – como o iPod dos Beatles, e o lançamento do acervo da banda em formato digital via iTunes Store. Também havia a possibilidade de um Tablet que combinasse a tecnologia touchscreen do iPhone com a portabilidade do Macbook Air. Nenhum dos dois vieram, e a expectativa segue até a próxima conferência da Apple (a ser realizada, provavelmente, em outubro).

Ao invés disso, foram anunciados novos preços e capacidades para vários modelos: o novo Touch sai a US$ 199 em seu modelo mais simples (8 gb), com os posteriores (32 gb e 64 gb) sendo vendidos a US$ 299 e 399, respectivamente. O iPod Shuffle também ganhou novas funcionalidades e fones de ouvido, enquanto o iPod Classic teve seu espaço em disco aumentado sem impacto no preço final.

Mas nada que se compare ao redesenho sofrido pelo iPod Nano, chamado pela Apple de “o tocador de música mais popular do mundo” (com seus mais de 100 milhões de unidades vendidas). O iPod Nano ganhou novas cores, rádio FM e, principalmente, câmera de vídeo e microfone embutidos.

A apresentação terminou com um pocket-show da cantora Norah Jones, que aproveitou para brincar dizendo que “o backstage é cheio de passagens secretas e batidas em código“, e que este foi o show “mais cedo” de sua carreira.

