Apple anuncia upgrades em modelos antigos - Link - Estadão

O novo iMac também tem telas reformuladas de 21,5” e 27”, com iluminação LED. Ele agora utiliza processador Intel Core 2 Duo nas velocidades 3,06 GHz ou 3,33 GHz, e suporta até 16 GB de memória RAM (4 GB no padrão inicial), além de incluir leitor de cartões SD. A partir de novembro, fica disponível uma versão ainda mais completa do iMac, com chip de núcleo quádruplo Intel Core i5 de 2,66 GHz.

A grande novidade, no entanto, ficou por conta do Magic Mouse. O novo mouse da Apple é sem fio e possui o mesmo sistema multitouch do iPhone, que permite desde as funções mais básicas (como o duplo-clique) até as mais elaboradas (scrolling) sem o uso de botão. E o conceito de mouse sem botão é, no mínimo, visualmente impressionante. O aparelho acompanhará todos os novos modelos de computadores Mac, e também pode ser comprado separadamente.

A Apple Store brasileira confirmou possuir apenas o MacMini disponível para encomenda. Os outros modelos e o Magic Mouse devem chegar ao país apenas em dezembro.