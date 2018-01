Apple apela de indenização por patente - Link - Estadão

A Apple apelou da decisão de um tribunal federal que instituiu uma indenização de US$ 625,5 milhões a uma pequena empresa de tecnologia que havia acusado a Apple por violação de patentes.

Se o veredito for mantido, a indenização será uma das mais altas que uma empresa já teve de pagar por violação de patente.

No dia 1º, o tribunal de Tyler, Texas, determinou que a Apple infrigiu três patentes da Mirror Worlds, uma empresa fundada para comercializar as ideias do professor de ciência da computação David Gelernter, da Universidade de Yale.

As patentes se referem a características típicas dos computadores Macintosh, dos iPods e dos iPhones da Apple. Uma das tecnologias em disputa é o sistema Cover Flow, usado para ver capas de discos ou outros conteúdos como se fossem cartas de baralho.

As outras se referem ao sistema Time Machine, que faz backups automáticos no Mac, e ao Spotlight, um programa para fazer buscas dentro de disco rígidos.

No fim de semana, a Apple solicitou à corte uma apelação da execução do veredito, afirmando que é preciso analisar algumas acuções. Entre outros pontos, a Apple contesta a forma como foi calculada a indenização.

A Apple não deu detalhes sobre o caso e os advogados da Mirror Worlds também não responderam ao pedido de entrevista.

Em 1991, antes mesmo da popularização da internet, Gelernter publicou um livro chamado Mirror Worlds: or the Day Software Puts the Universe in a Shoebox…How it Will Happen and What it Will Mean (“Mundos espetaculares: ou o dia em que os softwares farão que o universo caiba em uma caixa de sapatos… Como ocorrerá e suas implicações”, em tradução livre).

O livro dava uma visão de futuro em que as pessoas poderiam ter acesso à informação em tempo real em um computador.

