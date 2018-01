Apple apresenta nova linha do MacBook Pro - Link - Estadão

A Apple lançou nesta quinta-feira, 24, uma nova linha de computadores portáteis MacBook Pro, que afirma ter velocidade duas vezes maior que a geração anterior e é equipada com câmera de alta definição e recursos melhorados de processamento gráfico. Os novos computadores também estão disponíveis no Brasil por meio da loja online da empresa.

Os novos MacBooks Pro são equipados com os chips mais recentes de dois e quatro núcleos da Intel. A fabricante de processadores também fornece à linha uma tecnologia de entrada e saída de dados mais rápida e compacta chamada Thunderbolt, que é compatível com telas e dispositivos de alta resolução por meio de uma única porta.

O preço do MacBook Pro de 13 polegadas, equipado com bateria para sete horas e corpo em alumínio, começa a partir de US$ 1.199. No Brasil, o valor mais barato é de R$ 3.599. A máquina com tela de 15 polegadas custa a partir de US$ 1.799 e a de 17 polegadas custa US$ 2.499 nos Estados Unidos, enquanto que no Brasil, o preço oficial é de R$ 6.699 e R$ 9.199 respectivamente.

