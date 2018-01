Apple apresenta o iPhone 5 e novos iPods - Link - Estadão

Telefone tem tela de 4 polegadas, é compatível com 4G, tem processador 2x mais rápido e um novo conector de oito pinos

O CEO da Apple, Tim Cook, apresentou as novidades: novos iPhone, iPods e sistema operacional

SÃO FRANCISCO – A Apple apresentou nesta quarta-feira, 12, a nova geração do iPhone. O telefone, chamado de iPhone 5, terá tela um pouco maior, de 4 polegadas (a versão anterior tinha 3,5 polegadas). Com isso, o comprimento do telefone aumenta. Ele também está mais leve: pesa 112 gramas, 20% mais leve do que o antecessor. O telefone também tem suporte a redes 4G, com tecnologia LTE e HSDPA+.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

O novo celular vem em três modelos, de 16 GB, 32 GB, 64 GB. Os preços nos Estados Unidos são respectivamente US$ 299, US$ 399 e US$ 399, com contrato de dois anos com as operadoras. O iPhone 4 de 8GB será oferecido gratuitamente pelas operadoras dos EUA e o iPhone 4S de 16GB custará US$ 99. Os preços dos aparelhos sem contrato não foram divulgados.

As vendas do telefone começam no dia 21 de setembro em nove países (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Austrália, Japão, Hong Kong e Cingapura). A partir do dia 14, já será possível encomendar um modelo nestes países. No dia 28, o iPhone chega a mais 22 países da Europa. Na apresentação, a Apple afirmou que o novo modelo estará em 100 países até dezembro deste ano, sem especificar quais.

O novo sistema operacional iOS 6 estará disponível para atualização nos modelos atuais a partir de 19 de setembro. Ele funciona no iPhone 4S, no iPhone 4, no iPhone 3GS, no novo iPad, no iPad 2 e no iPod Touch de 4ª geração.

iPod. Além do iPhone 5, a Apple também atualizou sua linha de iPods. Ela apresentou um novo modelo do iPod Nano de 16 GB (US$ 149), com uma tela multitoque de 2,5 polegadas widescreen, que também roda vídeos, e espessura de 5,4 milímetros. Ele tem um botão “home” semelhante ao do iPhone e vem em sete cores diferentes. Tem ainda tecnologia Bluetooth para se conectar a outros aparelhos e sua bateria pode suportar até 30 horas de música.

O iPod Touch agora chega à 5ª geração, mais fino (6,1 mm) e pesando 88 gramas. Ele usa o processor A5, da Apple, e inclui agora a tela com tecnologia Retina Display com as mesmas 4 polegadas do iPhone 5. Sua bateria suporta 40 horas de música. Ele tem câmera de 5 megapixels e é o primeiro aparelho além do iPhone a incluir o assistente de voz Siri. Vem em duas versões, de 32 GB (US$ 299) e 64 GB (US$ 399).

Ambos aparelhos serão lançados em outubro.

Além dos dois modelos, a Apple atualizou sua linha de fones de ouvido, que agora têm um formato mais anatômico que direciona o som por dois alto-falantes em cada fone. Ele também tem controle de volume no cabo.

Novidades. O iPhone 5 também está mais rápido, com um novo processador A6, que é duas vezes mais veloz do que o anterior. O desempenho gráfico também dobrou, possibilitando gráficos melhores e mais eficientes para, por exemplo, jogos.

O telefone, que é o sexto modelo do iPhone já lançado, também tem uma câmera de 8 megapixels que captura fotos com mais velocidade.

Um novo conector menor da Apple estreia agora no iPhone 5. Ele tem oito pinos e é mais fino do que o conector de 30 pinos usado desde os primeiros iPods, iPhones e iPads.

A assistente de voz Siri está mais inteligente de acordo com a Apple. “Você pode recomendar um bom filme em cartaz?”, pergunta Scott Forstall, vice-presidente sênior de iOS. “Essa é uma pergunta subjetiva”, responde a Siri, ao mostrar uma lista de filmes em cartaz. Facebook também está integrado à Siri. É possível publicar atualização de status usando apenas a voz.

A Apple também apresentou uma nova versão do iTunes, com novo design. O software apresenta os álbuns e as músicas de maneira maneira mais visual. A busca também foi aperfeiçoada e o iCloud está integrado ao iTunes.

/ COM NAYARA FRAGA, DE SÃO FRANCISCO

* Última atualização às 16h54.