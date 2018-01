Apple apresenta testes de antena do iPhone 4 - Link - Estadão

Em mais um movimento para frear a repercussão negativa sobre a antena do iPhone 4, a Apple, além de anunciar em coletiva na última semana medidas paliativas, disponibilizou no site oficial do aparelho uma página detalhando o processo de testes da antena.

A página revela que mais de US$ 100 milhões foram investidos no desenvolvimento de um laboratório para design e testes de antena. O laboratório conta com 17 câmaras de caracterização de antenas (câmara anecóica).

Apesar de ter reconhecido o defeito, Steve Jobs se defende afirmando que todos os celulares possuem algum tipo de problema de recepção, e que a tecnologia desenvolvida para o iPhone 4 é superior a de todos os modelos anteriores.

Todo mundo que comprou um iPhone 4 tem direito a uma capinha para o telefone que elimina o problema no contato com a antena. Consumidores ainda insatisfeitos podem pedir a devolução integral do valor gasto.