Apple atualiza linhas de computadores - Link - Estadão

Em novas versões, MacBook Air e Mac mini ganham novo processador e sistema operacional

NOVA YORK – A Apple atualizou dois de seus computadores, o MacBook Air e o Mac mini, com processadores de última geração e novo sistema operacional, informou a companhia nesta quarta-feira, 20.

O novo MacBook Air é equipado com os mais recentes processadores Intel Core dual e é acionado pelo sistema operacional Lion.

Já a nova configuração do Mac mini possibilitará o dobro do desempenho de processamento e de gráficos em comparação com a versão anterior, segundo a empresa.

Na terça-feira, a Apple registrou lucro trimestral maior do que o esperado, com forte alta na receita, impulsionada por vendas elevadas de iPhones e tablets iPads.

