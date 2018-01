Apple atualiza software de portáteis - Link - Estadão

A Apple liberou nesta segunda-feira, 22, uma atualização do seu software para portáteis que permite aos usuários do iPhone, do iPod Touch e do iPad imprimir documentos sem usar fios, por redes Wi-Fi.

Em um evento em setembro, a Apple já havia dado detalhes sobre algumas das novidades presentes no iOS 4.2, sistema usado nos aparelhos, que foi liberado para os usuários nesta segunda.

O iPhone, o iPod Touch e o iPad não têm entradas para conexão com impressoras, o que faz da ferramenta AirPrint uma das principais melhorias para os aparelhos da Apple. Com a nova atualização de software, os eletrônicos podem se conectar a impressoras em redes Wi-Fi domésticas e enviar fotos, textos ou gráficos diretamente para impressão. No início, a ferramenta só vai funcionar com certas impressoras da Hewlett-Packard (HP).

A atualização de software também inclui o AirPlay, que permite enviar vídeos, músicas e fotos diretamente para televisores conectados com o conversor da Apple, o Apple TV. Assim, usuários que estiverem assistindo a um filme no iPad podem “trocar” de aparelho facilmente e passar o filme para ser exibido na televisão com alguns cliques. A Apple também disse que alto falantes compatíveis com o AirPlay estarão a venda nos próximos meses.

A Apple disse também liberou o seu aplicativo “Find My Phone” sem custo para os usuários do iPhone 4, do iPad e do modelo mais recente do iPod Touch. O aplicativo ajuda a encontrar o aparelho em um mapa, e permite bloqueá-lo ou deletar informações remotamente de um aparelho perdido ou roubado.

A atualização traz também ao iPad muitas características já disponíveis nos iPhones e iPods Touchs, incluindo a habilidade de rodar diversos programas ao mesmo tempo (multitasking). Por exemplo, os usuários poderão rodar um aplicativo de música e continuar escutando enquanto estiverem rodando outros aplicativos. A atualização também melhora a rapidez para trocar de um programa para outro.

Com o novo software, os usuários do iPad também podem unir diversas contas de e-mail em uma mesma caixa de entrada, jogar games contra outros usuários de um aparelho da Apple e alugar episódios de séries de TV pela loja do iTunes.

Esta será a primeira temporada de fim de ano do iPad no mercado, e a Apple está usando a atualização de software como mais uma razão para comprar o aparelho. “O iOS 4.2 faz do iPad um produto completamente novo, lançado a tempo para a temporada de fim de ano”, disse o CEO Steve Jobs em comunicado.

A atualização pode ser baixada pelo programa iTunes.

