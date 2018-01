Apple bane fraudador da App Store - Link - Estadão

A Apple retirou da App Store um desenvolvedor e seus aplicativos depois que centenas de contas de usuários foram sequestradas no fim de semana e usadas para colocar os seus programas entre os mais baixados.

O desenvolvedor Thuat Nguyen foi banido por violar os termos de acordo da Apple, incluindo “compras fraudulentas”, afirmou a porta-voz da Apple Trudy Muller na terça-feira. Cerca de 400 usuários do iTunes foram afetados, disse.

Livros de Nguyen dominaram a lista dos mais vendidos. FOTO: REPRODUÇÃO/ENGADGET

Blogs de tecnologia disseram que alguns usuários do iTunes tiveram suas contas usadas para comprar os livros digitais vendidos pelos aplicativos de Nguyen. Seus livros ficaram entre os 42 livros mais vendidos na App Store de uma lista de 50.

“A maioria desses livros foram lançados em abril, que tiveram poucas ou quase nenhuma avaliação dos usuários, aparentemente são do Vietnã. É possível que ele violem direitos autorais de outros trabalhos. Notamos que há muitos desenhos do Dragon Ball neles”, relatou o Engadget.com no domingo.

A App Store oferece aplicativos pagos e gratuitos para o iPhone, o iPad, e o iPod Touch.

Muller disse que os servidores do iTunes, que armazenam as informações de cartão de crédito de 150 milhões de usuários, não foram afetados.

A segurança do iTunes está sendo incrementada e pedirá que os usuário digite o código de segurança do cartão de crédito mais vezes antes de comprar um aplicativo ou ao acessá-la de um computador diferente, afirmou a porta-voz. Ela notou que os desenvolvedores não têm acesso a nenhuma informação confidencial dos consumidores quando um aplicativo é baixado.

