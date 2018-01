Apple chega a valor recorde de US$ 600 bi - Link - Estadão

Só houve outra empresa americana cujo valor atingiu esse patamar – a Microsoft em 1999

Em janeiro, a Apple era cotada em US$ 417 bilhões. FOTO: Mike Segar/REUTERS

NOVA YORK – O valor de mercado da Apple, já a empresa mais valiosa do mundo, atingiu a marca de US$ 600 bilhões pela primeira vez nesta terça-feira, 10.

Só houve outra empresa cujo valor atingiu o patamar de US$ 600 bilhões – a velha rival da Apple, a Microsoft. A companhia de Bill Gates atingiu a marca por 13 dias de operação por volta da virada do milênio, no auge das ações de tecnologia.

Depois de valer US% 619 bilhões, a Microsoft hoje vale US$ 260 bilhões.

As ações da Apple bateram em US$ 644 no pregão da manhã, um aumento de 1,2% desde segunda-feira.

As ações da Apple já subiram 59% desde o começo do ano, uma indicação de que investidores estão alcançando o que analistas têm dito por um tempo: apesar de sua enorme capitalização de mercado, as ações da Apple têm sido subvalorizadas em relação a seus lucros ainda maiores.

A corrida também tem sido estimulada por informações de outro trimestre excelente e pelo anúncio de que a Apple começará a usar suas reservas de US$ 97,6 bilhões esse verão para pagar dividendos e comprar ações de volta.

No dia 29 de fevereiro, a capitalização da Apple chegou a US$ 500 bilhões, o que já foi um feito. Apenas cinco empresas na história americana já valeram tanto.

A capitalização da Apple ainda está 41% abaixo do recorde de 1999 da Microsoft, se a inflação for contabilizada. Com ela, os US$ 619 bilhões da empresa de Bill Gates se tornam US$ 846 bilhões.

Muitos analistas acreditam que a Apple pode chegar lá, porém. Semana passada, Brian White, da Topeka Capital Markets, foi o primeiro a estabelecer uma meta de valor de ação de US$ 800, com uma meta final de US$ 1.001. Esse objetivo implica numa capitalização de mercado de US$ 932 bilhões.

White acredita que a Apple irá expandir seu alcance esse ano ao começar a vender o iPhone através da China Mobile, a maior operadora do país, e lançando uma aparelho de TV. Tipicamente, a Apple não confirma nada.

