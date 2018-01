Apple começa a vender iPhones reformados nos EUA - Link - Estadão

Reprodução iPhone 6S foi lançado em novembro de 2015 no Brasil

A Apple anunciou nesta quarta-feira, 9, que vai começar a vender iPhones recondicionados nos Estados Unidos em seu site oficial – da mesma forma que já pratica com iPads, MacBooks e Apple TVs. Os aparelhos usados vão ganhar uma nova bateria e uma nova estrutura exterior e podem chegar às mãos do consumidor com até 18% de desconto.

A prática de vender aparelhos reformados é bastante comum nos Estados Unidos, em lojas como BestBuy e sites de comércio eletrônico como o eBay. Por enquanto, há apenas versões do iPhone 6S (e do 6S Plus) à venda no site – todos os aparelhos são reformados pela Apple e têm um ano de garantia.

Por enquanto, há apenas três modelos disponíveis nas lojas: as versões de 16 GB de armazenamento do iPhone 6S (por US$ 489, 10% a menos que um modelo novo) e do iPhone 6S Plus (por US$ 529, 18% a menos que um novo), bem como a versão de 64 GB do iPhone 6S Plus. Todos os aparelhos são desbloqueados, sem contrato com operadoras.

Ainda não há previsão se esse tipo de serviço chegará ao Brasil.